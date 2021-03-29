Даниил Медведев рассказал о судорогах во время матча на турнире в Майами

ТАСС, 29 марта. Россиянин Даниил Медведев из-за судорог не мог думать о победе над представителем Австралии Алексеем Попыриным в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами. Комментарий российского спортсмена приводит пресс-служба ATP.

"Это, наверное, одна из самых приятных побед в моей карьере, в третьем сете меня мучили судороги", - сказал Медведев. - Одно дело, когда они при счете в твою пользу, но у меня судороги начинались раньше. В таких условиях сложно было думать о победе".

"В то же время я должен был выиграть в двух сетах, и мы бы не говорили о судорогах. Но в любом случае я выиграл и рад, что мне удалось пройти через все трудности этого определенно сумасшедшего матча", - добавил Медведев.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем матча между американцем Фрэнсисом Тиафо и сербом Душаном Лайовичем.