Международный день студенческого спорта в Екатеринбурге будет посвящен Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Международный день студенческого спорта в Екатеринбурге в 2021 году пройдет в поддержку Всемирных студенческих игр 2023 года. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

"В этом году у нас одно из самых ярких мероприятий - Международный день студенческого спорта. Он, безусловно, пройдет в поддержку Всемирных студенческих игр 2023 года", - сказал Шурманов.

Он уточнил, что в Екатеринбурге планируется провести большой фестиваль по десятку различных видов спорта.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.