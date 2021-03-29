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ЧМ-2022 по футболу

Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты

Внесоревновательному допинг-контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения
Футболисты сборной России Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Инспекторы допинг-контроля взяли в понедельник пробы у десяти футболистов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Внесоревновательному допинг-контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Отмечается, что все прошло в штатном режиме, футболисты продолжили подготовку к предстоящей встрече против сборной Словакии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

Гостевой матч против словаков состоится 30 марта в Трнаве, начало - 21:45 мск.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков после двух матчей. Далее следуют сборные Словении и Хорватии (по 3 очка), Словакии (2), Кипра и Мальты (по 1).

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