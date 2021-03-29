Десять футболистов сборной России сдали допинг-тесты

ТАСС, 29 марта. Инспекторы допинг-контроля взяли в понедельник пробы у десяти футболистов сборной России. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Внесоревновательному допинг-контролю подвергаются все участники крупных турниров в год их проведения. Отмечается, что все прошло в штатном режиме, футболисты продолжили подготовку к предстоящей встрече против сборной Словакии в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

Гостевой матч против словаков состоится 30 марта в Трнаве, начало - 21:45 мск.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков после двух матчей. Далее следуют сборные Словении и Хорватии (по 3 очка), Словакии (2), Кипра и Мальты (по 1).