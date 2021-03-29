Около 1,2 млрд рублей будет выделено на ремонт спортобъектов УрФУ к Универсиаде-2023

Отремонтированные объекты - стадион, легкоатлетический манеж и спортивный комплекс игровых видов спорта - будут использованы для проведения тренировок спортсменов, а также тестовых соревнований в 2022 году.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Порядка 1,2 млрд рублей планируется затратить на реконструкцию спортивных объектов Уральского федерального университета (УрФУ), которые будут задействованы в подготовке к Всемирным студенческим играм 2023 года в Екатеринбурге. Средства на ремонт стадиона, манежа и комплекса игровых видов спорта будут направлены из федерального бюджета, сообщил журналистам в понедельник вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

"Я знаю, что у нас запланировано на ремонт и реконструкцию наших трех спортивных объектов порядка 1,2 млрд рублей. <...> Это средства Министерства образования РФ, они будут выделены в рамках распоряжения правительства РФ, в рамках общего финансирования к подготовке к Всемирным студенческим играм. Сейчас пока вуз за счет собственных средств ведет проектирование [ремонта] объектов", - сказал он.

Шурманов уточнил, что средства планируется получить к 2022 году, так как реконструкция объектов запланирована с начала следующего года.

Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Соревновательная программа подразумевает проведение состязаний по 18 видам спорта, в ходе которых будет разыграно 246 комплектов медалей.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля 2019 года исполкомом Международной федерации университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В 2019 году Красноярск был столицей зимней Универсиады.