Бегунья Гуляева стала самой тестируемой РУСАДА спортсменкой в первые два месяца 2021 года

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Победительница зимнего чемпионата России в беге на 800 метров Александра Гуляева стала самой тестируемой Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменкой за первые два месяца 2021 года. Согласно материалам, оказавшимся в распоряжение ТАСС, с января по февраль бегунья четырежды проходила допинг-тестирование инспекторами РУСАДА.

26-летняя спортсменка в середине февраля на зимнем первенстве страны пробежала 800-метровку, показав время 1 минута 59,90 секунды. На летнем чемпионате России 2020 года, проходившем в Челябинске, Гуляева первенствовала на двух дистанциях: 800 и 1 500 метров.

По три раза в январе-феврале 2021 года были проверены на допинг бегунья Светлана Аплачкина, борцы Сергей Емелин и Артем Сурков, прыгуньи в воду Кристина Ильиных и Анна Конаныхина, боксеры Саадат Далгатова и Земфира Магомедалиева, а также паралимпийцы Надежда Сычева и Мария Ульяненко.

В 2020 году Гуляева была проверена РУСАДА на допинг четыре раза, в 2019-м - 12.