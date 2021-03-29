Футболист ЦСКА Зайнутдинов пройдет дополнительное обследование после возвращения в Москву

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Казахстанский полузащитник московского ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов в понедельник вернется в расположение футбольного клуба, где пройдет дополнительное обследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства, которое ведет дела футболиста.

Зайнутдинов был вызван в сборную Казахстана на матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Футболист не сыграл против команды Франции (0:2) 28 марта из-за травмы.

"Бахтиёр сегодня возвращается в расположение своего клуба. В Москве будет проведено дополнительное обследование, - говорится в сообщении. - Болевые ощущения у Бахтиёра появились уже в расположение сборной. На данный момент задача максимально быстро восстановиться и продолжать приносить пользу как ЦСКА, так и сборной Казахстана".