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Фигурное катание

Заболевшая мононуклеозом фигуристка Павлюченко сможет приступить к тренировкам через месяц

Спортсменка проходит курс интенсивного лечения
Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Денис Ходыкин и Дарья Павлюченко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Заболевшая мононуклеозом российская фигуристка Дарья Павлюченко, выступающая в соревнованиях спортивных пар с Денисом Ходыкиным, сможет приступить к тренировочному процессу в течение месяца. Об этом ТАСС сообщил тренер фигуристов Сергей Доброскоков.

"Она заболела мононуклеозом, ей назначили интенсивное лечение, - сказал Доброскоков. - Врачи должны знать о сроках восстановления. Это все-таки увеличение размера селезенки".

"В принципе, в течение месяца Павлюченко сможет приступить к тренировочному процессу. Когда у девочки увеличивается селезенка, это опасно, потому что пары делают прыжки и выбросы. Поэтому, как только она вылечится полностью, она приступит к тренировкам", - добавил тренер.

Павлюченко и Ходыкин - бронзовые призеры чемпионата Европы (2020) и чемпионата России (2020), чемпионы мира среди юниоров (2018). В финале Кубка России, который прошел в феврале, она заняли второе место.

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