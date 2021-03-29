Стал известен состав сборной России на командный чемпионат мира по фигурному катанию

ТАСС, 29 марта. Чемпионка мира 2021 года Анна Щербакова и серебряный призер турнира Елизавета Туктамышева вошли в состав сборной России на командное мировое первенство. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Гордость, зависть и восторг. Послевкусие чемпионата мира по фигурному катанию

Состав российской команды сформирован по спортивному принципу, исходя из результатов на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме. У мужчин в составе сборной России выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко, в парах национальную команду представят Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.

На прошедшем чемпионате мира в мужском одиночном катании Коляда занял пятое место, Семененко - восьмое, Мишина и Галлямов стали победителями в парах, Синицина и Кацалапов завоевали золотые медали в танцах.

На последнем командном чемпионате мира, который проходил в Японии в 2019 году, сборная России заняла третье место.