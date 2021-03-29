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Олимпиада в Токио

Теннисистка Касаткина заявила, что рассчитывает выступить на Олимпиаде в Токио

Основным олимпийским квалификационным критерием станут позиции теннисисток в рейтинге WTA, опубликованном 7 июня
Дарья Касаткина Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Дарья Касаткина
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Дарья Касаткина рассчитывает выступить на Олимпиаде, если Игры в Токио состоятся в этом году. Об этом она рассказала ТАСС.

Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Основным олимпийским квалификационным критерием станут позиции теннисисток в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном 7 июня. Также будущие участники Олимпиады должны были входить в состав национальной сборной в 2019 или 2020 году.

"Пока что [по рейтингу] я прохожу на Олимпиаду, и если она в этом году состоится, то я очень хочу выступить, - сказала Касаткина. - Но еще все зависит от того, по какому рейтингу будут считать. Думаю, не будут брать рейтинг "замороженный", потому что это не очень честно".

В текущем рейтинге WTA Касаткина занимает 42-е место. Прямой пропуск на Игры получат 56 лучших теннисисток в рейтинге.

Неделей ранее Касаткина одержала победу на турнире WTA в Санкт-Петербурге. Турнир в Майами россиянка пропустила и была в Москве, в частности посетила игру баскетбольного ЦСКА. Касаткина призналась, что ей нравится баскетбол: "Баскетбол очень интенсивный, красивый вид спорта - просто супер. И мне очень нравится звук от кроссовок по паркету".

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