Сычев: Дзюба голами может заставить забыть о негативе к себе

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба способен заставить всех забыть о ненависти к себе, если будет продолжать забивать голы и приносить пользу команде. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Дмитрий Сычев.

Дзюба пропустил матчи сборной России против команд Сербии (0:5) и Турции (2:3) в Лиге наций в ноябре 2020 года после того, как было опубликовано видео интимного характера с ним.

"Мне трудно судить за всех по поводу ненависти к Дзюбе. Я был на матче сборных России и Словении (2:1), где Дзюба еще раз доказал, что, забив эти голы, является главным бомбардиром сборной, - сказал Сычев. - Все, кто его ненавидели, стали хлопать. Тут один рецепт - если ты своими голами переворачиваешь сознание людей и приносишь пользу, то все сразу же забывают о каких-то ошибках прошлого".

Дзюбе 32 года, в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30 голов).

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.