Следователи изъяли документы из офиса ФК "Тамбов" по уголовному делу о невыплате зарплаты

ТАМБОВ, 29 марта. /ТАСС/. Следователи изъяли финансовые документы в офисе футбольного клуба "Тамбов" по делу о невыплате зарплаты на сумму порядка 150 млн рублей для проведения бухгалтерской экспертизы. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

"СУ СК России по Тамбовской области расследует уголовное дело в отношении генерального директора ФК "Тамбов" по факту невыплаты заработной платы. Следователь изымал некоторые финансовые документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы", - сообщила Кярсна.