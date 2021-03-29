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Футбол в России

Следователи изъяли документы из офиса ФК "Тамбов" по уголовному делу о невыплате зарплаты

Размер задолженности на декабрь 2020 года составлял более 150 млн рублей

ТАМБОВ, 29 марта. /ТАСС/. Следователи изъяли финансовые документы в офисе футбольного клуба "Тамбов" по делу о невыплате зарплаты на сумму порядка 150 млн рублей для проведения бухгалтерской экспертизы. Об этом ТАСС в понедельник сообщила представитель СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна.

"СУ СК России по Тамбовской области расследует уголовное дело в отношении генерального директора ФК "Тамбов" по факту невыплаты заработной платы. Следователь изымал некоторые финансовые документы, необходимые для производства бухгалтерской экспертизы", - сообщила Кярсна.

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Как сообщалось, в декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

В конце января руководство "Тамбова" подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 4 марта Арбитражный суд принял к производству заявление футбольного клуба, судебное заседание назначено на 14 апреля.

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