Карполь и Чепиков стали послами чемпионата мира по волейболу 2022 года от Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР и РСФСР, главный тренер клуба "Уралочка" Николай Карполь и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков стали послами чемпионата мира по волейболу, который пройдет в 2022 году в Екатеринбурге и других городах страны. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области в понедельник.

"Послами чемпионата мира от Екатеринбурга стали заслуженный тренер СССР и РСФСР, заслуженный работник физической культуры России, лучший тренер 1988 и 1990 годов по версии Международной федерации волейбола, главный тренер клуба "Уралочка-НТМК" Николай Карполь и биатлонист и лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, обладатель Кубка мира по биатлону, заслуженный мастер спорта СССР, участник шести Олимпийских игр, депутат Государственной думы Сергей Чепиков", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что главным координатором подготовки чемпионата в Свердловской области назначена заслуженный волейбольный тренер, олимпийская чемпионка Валентина Огиенко.

В Екатеринбурге матчи чемпионата будет принимать Дворец игровых видов спорта (ДИВС), сейчас там проводится капитальный ремонт. Уже завершены работы на первом этаже здания, ведется ремонт кровли, отметили в департаменте.

Чемпионат мира по волейболу среди мужских команд пройдет с 26 августа по 11 сентября 2022 года, в нем примут участие 24 команды. Турнир должны принять Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово и Красноярск.