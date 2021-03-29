{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Гендиректор "Тамбова" назвала проверку следователей в офисе клуба стандартной процедурой

Ранее сообщалось, что следователи изъяли финансовые документы в офисе тамбовского клуба для проведения бухгалтерской экспертизы

ТАСС, 29 марта. Проверка Следственного комитета РФ в офисе футбольного клуба "Тамбов" была стандартной процедурой в связи с расследованием по уголовному делу о невыплате зарплаты на сумму порядка 150 млн рублей. Об этом сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, ее комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее представитель СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна сообщила ТАСС, что следователи изъяли финансовые документы в офисе "Тамбова" для проведения бухгалтерской экспертизы. Как сообщалось, в декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

"Это стандартная процедура по уголовному делу, по той статье, в которой меня подозревают, - сказала Коновалова. - Должны провести экспертизу, действительно ли я не могла выдать деньги или они у меня были и я их потратила на виллу в Испании или на "Мазератти". Приехали, забрали и уехали. Ничего страшного не произошло".

"Идет расследование, в его рамках положено провести экономическую экспертизу. Если бы деньги были, а я их потратила с целью личного обогащения, то это срок. А если денег не было или они были и были потрачены на зарплату, то надеюсь, что не посадят", - добавила она.

В конце января руководство "Тамбова" подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 4 марта Арбитражный суд принял к производству заявление футбольного клуба, судебное заседание назначено на 14 апреля.

Теги
Российский футбол
Сборные по футболу
Кержаков надеется, что не только Дзюба будет забивать много голов за сборную России
Капитану национальной команды осталось забить один мяч, чтобы сравняться с рекордсменом сборной России
Кержаков надеется, что не только Дзюба будет забивать много голов за сборную России
Читать полностью