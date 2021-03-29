Гендиректор "Тамбова" назвала проверку следователей в офисе клуба стандартной процедурой

ТАСС, 29 марта. Проверка Следственного комитета РФ в офисе футбольного клуба "Тамбов" была стандартной процедурой в связи с расследованием по уголовному делу о невыплате зарплаты на сумму порядка 150 млн рублей. Об этом сообщила генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова, ее комментарий приводит газета "Спорт-Экспресс".

Ранее представитель СУ СК по Тамбовской области Елена Кярсна сообщила ТАСС, что следователи изъяли финансовые документы в офисе "Тамбова" для проведения бухгалтерской экспертизы. Как сообщалось, в декабре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Коноваловой из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей.

"Это стандартная процедура по уголовному делу, по той статье, в которой меня подозревают, - сказала Коновалова. - Должны провести экспертизу, действительно ли я не могла выдать деньги или они у меня были и я их потратила на виллу в Испании или на "Мазератти". Приехали, забрали и уехали. Ничего страшного не произошло".

"Идет расследование, в его рамках положено провести экономическую экспертизу. Если бы деньги были, а я их потратила с целью личного обогащения, то это срок. А если денег не было или они были и были потрачены на зарплату, то надеюсь, что не посадят", - добавила она.

В конце января руководство "Тамбова" подало иск в Арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. 4 марта Арбитражный суд принял к производству заявление футбольного клуба, судебное заседание назначено на 14 апреля.