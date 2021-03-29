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КХЛ

Тренер Миронов заявил, что не вел переговоров с хоккейным клубом "Спартак"

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить московский клуб

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Борис Миронов не вел переговоров с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" о его приходе на пост главного тренера команды. Об этом Миронов сообщил ТАСС.

24 марта "Спартак" объявил, что не будет продлевать контракт с главным тренером Олегом Знарком, который руководил командой в двух последних сезонах. Оба раза красно-белые не сумели пройти первый раунд плей-офф. Позднее портал "Чемпионат" сообщил, что 49-летний Миронов является главным кандидатом на пост главного тренера столичного клуба.

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"Пока по этому поводу у меня разговоров со "Спартаком" не было. Я ни с кем не встречался, не разговаривал, никакой конкретики нет. Я слышал только слухи из прессы, но никто со мной не связывался", - сказал Миронов.

"Конечно, я заинтересован в любой работе в клубе КХЛ. Любой специалист заинтересован работать, а не сидеть. Это наша жизнь, мы выросли в хоккее, поэтому хочется хоккеем жить и передать весь накопившийся опыт", - добавил собеседник агентства.

В качестве игрока Миронов является серебряным призером Олимпиады 1998 года и бронзовым призером Игр 2002 года. С 2015 по 2017 год он возглавлял команду Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия", которую привел к победе в Кубке Харламова. В сезоне-2017/18 Миронов возглавлял клуб Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Звезда", с 2019 по 2020 год входил в штаб клуба КХЛ "Нефтехимик".

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