Кержаков надеется, что не только Дзюба будет забивать много голов за сборную России

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России с 30 мячами в 91 матче. На счету Дзюбы 29 голов в 49 играх.

"Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет, - сказал Кержаков. - Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать".

Кержаков отметил, что рекорд по количеству голов принадлежит не ему, а всей команде. "Я смог добиться рекорда благодаря партнерам, которые создавали для меня моменты, - отметил Кержаков. - Я не считаю, что это не мой личный рекорд и мое личное достижение, это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол - это плод работы и правильных действий всей команды в целом".

Дзюбе 32 года, в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к Кержакову. Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.