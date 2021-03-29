Кержаков надеется, что не только Дзюба будет забивать много голов за сборную России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба побьет рекорд Александра Кержакова по количеству голов за национальную команду. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий национальной команды Александр Кержаков.
Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России с 30 мячами в 91 матче. На счету Дзюбы 29 голов в 49 играх.
"Я думаю, что Дзюба обойдет меня количеству голов за сборную России, потому что у него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет, - сказал Кержаков. - Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать".
Кержаков отметил, что рекорд по количеству голов принадлежит не ему, а всей команде. "Я смог добиться рекорда благодаря партнерам, которые создавали для меня моменты, - отметил Кержаков. - Я не считаю, что это не мой личный рекорд и мое личное достижение, это достижение моих партнеров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол - это плод работы и правильных действий всей команды в целом".
Дзюбе 32 года, в отборочном турнире на чемпионат мира 2022 года он забил один мяч команде Мальты (3:1) и два гола сборной Словении (2:1), приблизившись к Кержакову. Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.