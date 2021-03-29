Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело бадминтониста Хакимова 15 апреля

ТАСС, 29 марта. Спортивный арбитражный суд (CAS) 15 апреля рассмотрит дело российского бадминтониста Никиты Хакимова, который был дисквалифицирован Всемирной федерацией бадминтона (BWF) за договорные матчи. Об этом сообщается на сайте CAS.

В декабре 2020 года стало известно, что Хакимова на пять лет дисквалифицировали за попытку организации договорного матча на командном чемпионате Европы 2018 года, который прошел в Казани, с целью обогащения посредством игры на ставках.

Хакимову 32 года. Он специализируется на игре в парном разряде. В феврале 2020 года он был одним из десяти бадминтонистов сборной, которая завоевала бронзу на командном чемпионате Европы во Франции.