Васильев: данные о терапевтических исключениях у норвежских атлетов не являются "трепом"

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Информация о терапевтических исключениях (TUE) у норвежских лыжников и биатлонистов заслуживает доверия, поскольку исходит от руководства международных федераций. Об этом ТАСС заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Васильев убежден, что многие норвежские биатлонисты благодаря терапевтическим исключениям пользуются запрещенными препаратами, которые помогают им успешно выступать. Схожего мнения в отношении норвежских лыжников придерживается президент Ассоциации лыжных видов спорта России Елена Вяльбе.

"Это, что называется, кулуарная информация, - сказал Васильев. - Когда члены исполкома между собой разговаривают и спрашивают, кто, что и как, иногда звучат фразы о том, что практически все норвежцы сидят на терапевтических исключениях. Эту информацию нельзя считать официальной, но она исходит от людей, которые трепом не занимаются".

Собеседник агентства считает, что самыми распространенными среди норвежских спортсменов являются противоастматические лекарства. "Что касается других препаратов, то мы можем только догадываться, открытой информации об этом нет, - отметил он. - И я не понимаю, по какой причине эта информация закрыта. Чистые, здоровые спортсмены имеют право знать, на каких препаратах бегают их соперники. В значительной части все эти терапевтические исключения - уловка, чтобы легализовать для себя применение запрещенных препаратов, все профессионалы это знают, другое дело, что доказать это достаточно сложно".

"Считаю, что больных людей в профессиональном спорте быть не должно. Если ты болен, то сначала вылечись, а потом соревнуйся. Или иди в паралимпийский спорт. Все эти уловки в виде терапевтических исключений - лукавство, все это прекрасно понимают", - заключил он.