Антидопинговое агентство США призвало WADA к проведению ряда реформ

ТАСС, 29 марта. Американское антидопинговое агентство (USADA) совместно с Консультативным советом спортсменов Олимпийского и Паралимпийского комитетов США обратились к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) с призывом к проведению реформ в международной организации. Об этом сообщает пресс-служба USADA.

Отмечается, что в процессе реформирования стоит предоставить право голоса атлетам, а также повысить значимость их мнения в выработке правил организации, так как, по мнению USADA, Всемирное антидопинговое агентство зачастую наказывает спортсменов несправедливо.

Также предлагается создать независимую структуру управления во избежание конфликта интересов. Члены исполнительного комитета организации должны назначаться в соответствии с их заслугами, при том что ни одно спортивное должностное лицо не должно иметь права быть включенным в исполком. В его составе следует находиться независимым спортсменам, имеющим возможность полноценно обсуждать существующие проблемы. USADA также призывает ввести публичную отчетность в голосованиях организации.

В призыве к реформам говорится о необходимости зафиксировать, что WADA не может регулироваться каким-либо спортивным движением или правительством какой-либо страны. В организации должно быть независимое распределение законодательной, исполнительной и судебной функций для обеспечения справедливой системы правосудия.