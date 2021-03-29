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КХЛ

ЦСКА обыграл "Локомотив" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Решающий матч четвертьфинального противостояния завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев
Защитник "Локомотива" Денис Баранцев и нападающий ЦСКА Максим Мамин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Защитник "Локомотива" Денис Баранцев и нападающий ЦСКА Максим Мамин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 877 зрителей.

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Шайбы забросили Мэт Робинсон (8-я минута) и Максим Шалунов (13). Матч стал юбилейным для нападающего армейцев Никиты Сошникова (200 матчей в КХЛ) и защитника ярославцев Максима Осипова (400).

ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3. В первом, четвертом и шестом матчах противостояния выиграли ярославцы (2:0, 3:0, 2:1 ОТ), а во второй, третьей и пятой встречах сильнее были армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2).

В финале Западной конференции подопечные Игоря Никитина встретятся с петербургским СКА, который ранее одержал победу в серии над московским "Динамо" со счетом 4-1. Серия начнется 2 апреля в Москве. На Востоке друг с другом сыграют казанский "Ак Барс" и омский "Авангард", их противостояние стартует в столице Татарстана 3 апреля.

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ЦСКА выиграл у "Локомотива" три матча из четырех в регулярном чемпионате. В плей-офф команды встречались до этого один раз, в сезоне-2016/17 на стадии 1/4 финала "Локомотив" одержал победу в серии со счетом 4-2.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина, став чемпионом в сезоне-2018/19 (сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса). Армейцы лишь один раз из 13 не выходили в плей-офф турнира. "Локомотив" играет в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09), пропустив сезон-2011/12. Ярославский клуб ни разу не оставался за пределами зоны плей-офф, в 2009 году команда вышла в финал Кубка Гагарина.

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