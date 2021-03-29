ЦСКА обыграл "Локомотив" в седьмом матче серии и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА на домашней площадке обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 в седьмом матче серии 1/4 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 5 877 зрителей.

Шайбы забросили Мэт Робинсон (8-я минута) и Максим Шалунов (13). Матч стал юбилейным для нападающего армейцев Никиты Сошникова (200 матчей в КХЛ) и защитника ярославцев Максима Осипова (400).

ЦСКА одержал победу в серии со счетом 4-3. В первом, четвертом и шестом матчах противостояния выиграли ярославцы (2:0, 3:0, 2:1 ОТ), а во второй, третьей и пятой встречах сильнее были армейцы (4:1, 2:1 ОТ, 3:2).

В финале Западной конференции подопечные Игоря Никитина встретятся с петербургским СКА, который ранее одержал победу в серии над московским "Динамо" со счетом 4-1. Серия начнется 2 апреля в Москве. На Востоке друг с другом сыграют казанский "Ак Барс" и омский "Авангард", их противостояние стартует в столице Татарстана 3 апреля.