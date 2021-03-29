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Футбол в Англии

Футболист Агуэро покинет "Манчестер Сити" по окончании текущего сезона

Аргентинский нападающий выступает за английский клуб на протяжении 10 лет
Серхио Агуэро EPA-EFE/Martin Rickett
Описание
Серхио Агуэро
© EPA-EFE/Martin Rickett

ТАСС, 29 марта. Аргентинский нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Серхио Агуэро покинет команду по окончании сезона-2020/21 в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба "Манчестер Сити".

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Клуб планирует провести мероприятия по случаю ухода 32-летнего футболиста в заключительном домашнем матче сезона против "Эвертона", который пройдет 25 мая.

Агуэро стал игроком "Манчестер Сити" в 2011 году, перейдя из испанского "Атлетико". В общей сложности на его счету 384 матча за английский клуб в различных турнирах, в которых он отличился 257 раз. Агуэро принадлежит рекорд клуба по числу забитых мячей. Также он является самым результативным иностранным игроком в истории Английской премьер-лиги и рекордсменом по количеству хет-триков в лиге (12).

В "Манчестер Сити" Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.

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