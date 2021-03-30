Российские футболисты сыграют с командой Словакии в третьем матче отбора чемпионата мира

ТАСС, 30 марта. Футболисты сборной России в матче третьего тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года 30 марта встретятся с командой Словакии. Игра пройдет в Трнаве при пустых трибунах.

Россияне идут на первом месте в группе H, победив в первых двух матчах против команд Мальты (3:1) и Словении (2:1). По три очка в активе у словенцев и хорватов, которые одержали по одной победе. Сборная Словакии имеет два очка после двух ничьих с командами Кипра и Мальты.

Российскую команду после игры со словенцами покинул защитник немецкого "Зандхаузена" Александр Жиров, поскольку между Словакией и Германией существуют жесткие карантинные ограничения. Еще одной потерей стал отъезд домой полузащитника "Краснодара" Игоря Смольникова из-за небольшой травмы, на восстановление ему потребуется пять-семь дней.

Перед стартом отборочного турнира словаки потеряли одного из лидеров Станислава Лоботку. Полузащитник итальянского "Наполи", проведший за национальную команду 22 матча и забивший три гола, заболел ангиной и был вынужден вернуться домой. Итальянский чемпионат у словаков также представляют полузащитник "Пармы" Юрай Куцка и защитник "Интера" Милан Шкриньяр, чей гол позволил команде сравнять счет в матче с мальтийцами. В состав сборной Словакии также вошли бывшие игроки "Зенита": выступающий за венгерский "Ференцварош" полузащитник Роберт Мак и защитник кипрской "Омонии" Томаш Губочан.

Последний раз сборные России и Словакии встречались на групповом этапе чемпионата Европы 2016 года во Франции. В Лилле словаки обыграли россиян со счетом 2:1. Из нынешнего состава сборной России на том турнире играли Смольников, защитник Роман Нойштедтер, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба, у словаков на поле в той игре выходили Губочан, Куцка, Мак и Ондрей Дуда, который в свое время играл в польской "Легии" под руководством нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Команды также встречались в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2006 года. 4 сентября 2004 года команды разошлись миром в Москве - 1:1, в октябре 2005 года россияне не смогли обыграть словаков в гостях (0:0) и не сумели отобраться на мундиаль.

Матч пройдет на стадионе имени Антона Малатинского и начнется в 21:45 мск. Игру рассудит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро.