Они снова встретятся. ЦСКА и СКА поборются за выход в финал Кубка Гагарина

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Московский ЦСКА в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина переиграл ярославский "Локомотив" со счетом 2:0 и стал последним полуфиналистом плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Серия между ЦСКА и "Локомотивом" стала первой в нынешнем розыгрыше плей-офф, в которой командам потребовалось сыграть все семь матчей. В решающей встрече армейцы обеспечили результат уже в первом периоде, забросив две шайбы. Гости увереннее начали игру, но удаление Тему Пулккинена в чужой зоне привело к голу в ворота ярославцев в исполнении защитника ЦСКА Мэта Робинсона. Спустя пять минут самая результативная тройка армейцев разыграла комбинацию, которую после передач Максима Мамина и Константина Окулова завершил Максим Шалунов. Все решили нюансы Как и ожидалось, серия получилось малорезультативной. Обе команды сделали ставку на оборону и надежную игру вратарей - Ларса Юханссона у ЦСКА и Эдварда Паскуале у "Локомотива". Во всех семи матчах побеждала команда, забросившая первой.

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"До финальной сирены ЦСКА уверенно играл по счету, хотя ярославцы имели свои возможности в большинстве. Не получилось навязать ЦСКА борьбы и тот хоккей, который получался в серии. Кстати, неплохо начали, но, пропустив, поддались ажиотажу. Завтра поблагодарю ребят за сезон, но по сегодняшней игре ЦСКА, конечно, был сильнее", - подытожил главный тренер "Локомотива" Андрей Скабелка. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил отличную игру Юханссона. "Он всегда оставлял нас и в игре, и в серии. Помогли лидерские качества ребят, которые прошли все эти кубковые дела. Против нас играла очень хорошая команда, серия была равная, но парни заслужили победу", - сказал Никитин. "Локомотив" со Скабелкой сделал шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном. Тогда ярославцы в первом раунде уступили финскому "Йокериту" со счетом в серии 2-4, после чего не был продлен контракт с главным тренером Майком Пелино. ЦСКА же в полуфинале Кубка Гагарина снова сыграет со СКА, первый матч серии пройдет 2 апреля в Москве. Начиная с 2015 года, лишь однажды в финале Западной конференции не было противостояния между армейскими коллективами из Москвы и Санкт-Петербурга. Это произошло четыре года назад, когда именно "Локомотив" остановил ЦСКА во втором раунде плей-офф. "Совершенно равная серия, играли две великолепные и отлично организованные команды. Решили нюансы, а также большую роль сыграли проведение седьмого матча на своей площадке и поддержка болельщиков. Обе команды играли дисциплинированно, мы взяли общую победу благодаря самоотверженности. Команда была награждена за это", - сказал ТАСС президент ЦСКА Игорь Есмантович. Легкая прогулка для СКА СКА вышел в финал Западной конференции намного увереннее, в пяти матчах переиграв московское "Динамо". Бело-голубые уверенно выиграли первую встречу со счетом 4:1, после чего тренерский штаб СКА внес ключевые изменения в состав. Место Александра Самонова в воротах занял Магнус Хелльберг, также в основную команду были введены нападающие Владислав Каменев и Владимир Ткачев. Рокировка произошла и в тренерском штабе армейцев. Помощник главного тренера Валерия Брагина Владимир Потапов был отправлен в молодежную команду, его место занял Алексей Бабинцев.

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Динамовцы в первой игре потеряли нападающего первого звена Дмитрия Кагарлицкого. В одном из эпизодов шайба попала ему в лицо, из-за чего форвард получил перелом челюсти и больше не смог помочь команде. В оставшихся встречах первое звено бело-голубых во главе с самой результативной связкой регулярного чемпионата Вадимом Шипачевым и Дмитрием Яшкиным сумело организовать всего две шайбы. По ходу второй встречи бывший одноклубник Шипачева по "Северстали" капитан СКА Евгений Кетов грубо нарушил правила на нападающем "Динамо", после чего сам получил повреждение и отправился в раздевалку. Кетова удалили на две минуты, однако позднее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ признал ошибку арбитров, посчитав, что капитан СКА должен был получить пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца игры. СКА в концовке выиграл второй матч серии со счетом 1:0. Это и стало переломным моментом. Динамовцы имели шансы выиграть третий матч, но, отыгравшись с 0:2, пропустили в овертайме от Каменева. Четвертая и пятая встречи проходили полностью под диктовку СКА и завершились со счетом 3:1 и 4:0. Ранний вылет "Динамо" из плей-офф может поставить точку в карьере 70-летнего главного тренера Владимира Крикунова. Контракт специалиста, истекающий 30 апреля, скорее всего, продлен не будет, так как руководство бело-голубых ставило задачу бороться за Кубок Гагарина. В качестве вероятного сменщика Крикунова рассматривается, в частности, Олег Знарок, выигравший с "Динамо" два Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах. "Спартак" уже официально объявил, что не будет продолжать сотрудничество со Знарком, а сам тренер присутствовал на двух матчах между "Динамо" и СКА в Москве и общался с руководством бело-голубых. Динамовцев могут ждать и серьезные перемены в составе. Контракты заканчиваются у лидеров команды Шипачева и Кагарлицкого, а также у четырех легионеров. "Ак Барс" и "Авангард" в финале Востока Казанский "Ак Барс" в нынешнем плей-офф пока не проиграл ни одной встречи. В полуфинале Восточной конференции команда Дмитрия Квартальнова четыре раза подряд обыграла "Салават Юлаев". Уфимцы столкнулись с теми же проблемами, что и динамовцы. Первое звено команды, состоящее из финских легионеров Тему Хартикайненеа, Сакари Маннинена и Маркуса Гранлунда, не сумело организовать ни одной шайбы, а усилий остальных троек не хватило даже для одной победы.