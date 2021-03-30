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НБА

Трипл-дабл Уэстбрука помог "Вашингтону" обыграть "Индиану" в матче НБА

Уэстбрук оформил 16-й трипл-дабл за "Вашингтон", установив рекорд клуба
Расселл Уэстбрук AP Photo/Alex Brandon
Описание
Расселл Уэстбрук
© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 30 марта. "Вашингтон" победил "Индиану" со счетом 132:124 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий "Вашингтона" Расселл Уэстбрук, сделавший трипл-дабл (35 очков + 14 подборов + 21 передача). В составе "Индианы" дабл-дабл на счету форварда Домантаса Сабониса (35 очков + 11 подборов).

Уэстбрук оформил 16-й трипл-дабл в 38 матчах за "Вашингтон", превзошел результат бывшего баскетболиста команды Даррелла Уолкера (15 трипл-даблов за 283 игры) и установил рекорд клуба.

"Вашингтон" занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, победив в 17 матчах из 48. "Индиана" выиграла 21 игру из 45 и располагается на девятой строчке.

Следующий матч "Вашингтон" проведет 31 марта дома против "Шарлотт", "Индиана" 1 апреля сыграет на своей площадке с "Майами".

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