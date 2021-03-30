Гол и передача Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (3-я минута), Тайсон Йост (24), Габриэль Ландескуг (37), Джейти Компер (48), Валерий Ничушкин (50). У проигравших отличились Дантон Хайнен (10), Трой Терри (44).

ТАСС, 30 марта. "Колорадо" обыграл "Анахайм" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ничушкин также отдал голевую передачу, всего на счету россиянина 16 очков (восемь голов + восемь передач) в 34 матчах текущего сезона.

"Колорадо" набрал 48 очков в 34 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Анахайм" с 28 очками после 37 игр занимает последнее, восьмое место.

Следующий матч "Колорадо" проведет 1 апреля дома против "Аризоны", которая затем 3 апреля приедет в гости к "Анахайму".