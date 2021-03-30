Защитник "Филадельфии" Проворов прокомментировал волевую победу над "Баффало" в НХЛ

ТАСС, 30 марта. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" начал показывать качественную игру только после того, как "Баффало" забросил три шайбы. Такое мнение высказал хоккеист "Филадельфии" Иван Проворов, комментарий которого приводит пресс-служба лиги.

"Филадельфия" проигрывала 0:3 по ходу третьего периода, но смогла отыграться и одержать победу в овертайме со счетом 4:3. Российский защитник отдал голевую передачу, а также отметился победным голом.

"Сложно сказать, почему мы начинаем показывать качественный хоккей только тогда, когда счет не в нашу пользу. Я думаю, что в следующей игре мы должны выходить на лед с мыслью, что в прошлом матче нам удалось отыграться со счета 0:3, и, возможно, тогда у нас будет хороший старт", - сказал Проворов.

"Филадельфия" находится на пятой позиции Восточного дивизиона с 38 очками за 34 игры. "Баффало" занимает последнюю, восьмую строчку в турнирной таблице, набрав 17 очков в 34 играх. Следующий матч команды проведут 1 апреля на площадке "Баффало".

Проворову 24 года, в нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах, в которых отметился пятью голами и отдал 12 голевых передач.