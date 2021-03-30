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НХЛ

Защитник "Филадельфии" Проворов признан третьей звездой дня в НХЛ

В матче против "Баффало" российский хоккеист забросил победную шайбу в овертайме
Иван Проворов AP Photo/Tom Mihalek
Описание
Иван Проворов
© AP Photo/Tom Mihalek

ТАСС, 30 марта. Российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов стал третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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"Филадельфия" в гостевом матче со счетом 4:3 обыграла "Баффало" в овертайме, Проворов отметился победным голом и голевой передачей. Всего Проворов набрал 17 очков (пять голов + 12 передач) в 34 играх текущего сезона.

Второй звездой стал канадский защитник "Колорадо" Кейл Макар, сделавший три результативные передачи в домашней игре с "Анахаймом" (5:2).

Первой звездой признан канадский нападающий "Виннипега" Марк Шайфли, отметившийся двумя шайбами и голевой передачей в гостевом матче против "Калгари" (5:1).

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