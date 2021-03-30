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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Сорина выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате России

Второе место заняла Мария Истомина, третьей стала Анастасия Рыгалина
Татьяна Сорина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Татьяна Сорина
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 30 марта. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завоевала золотую медаль в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Спортсменка преодолела дистанцию за 24 минуты 13,2 секунды. Второе место заняла Мария Истомина (+35,4), третьей стала Анастасия Рыгалина (+54,1).

"Сегодня было самое лучшее самочувствие за последние дни. Мы специально готовились именно к этой гонке. Я планирую бежать все оставшиеся гонки чемпионата России", - сказала Сорина в эфире Youtube-канала компании "Телеспорт".

Сориной 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года в эстафете. В воскресенье в скиатлоне Сорина также завоевала золото, в спринтерской гонке классическим стилем она стала второй.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.

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