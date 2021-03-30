Николай Ларин покинул пост директора футбольной академии "Чертаново"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Директор футбольной академии "Чертаново" Николай Ларин покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщили в академии.

В структуру академии входят спортивная школа олимпийского резерва с двумя мужскими и одним женским отделениями, общеобразовательная школа, интернат, юношеская команда до 17 лет, женская молодежная команда, мужские и женские команды, выступающие в российских профессиональных лигах.

"Да, это действительно так. На данный момент пока не известно, кто будет вместо него", - сообщили в академии.