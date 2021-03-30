Футболист "Локомотива" и сборной Польши Крыховяк заразился коронавирусом

ТАСС, 30 марта. Тест на коронавирусную инфекцию полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" и сборной Польши Гжегожа Крыховяка дал положительный результат. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский.

Также коронавирус обнаружен у полузащитника Камила Пятковского. Таким образом, количество инфицированных футболистов в расположении сборной Польши увеличилось до четырех - ранее были инфицированы полузащитник Матеуш Клих и голкипер Лукаш Скорупский. В настоящее время Польский футбольный союз ведет переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с целью прояснить возможность проведения гостевого матча отборочного турнира чемпионата мира против команды Англии, запланированного на 31 марта.

Крыховяку 31 год, он выступает за "Локомотив" с 2018 года, став за это время обладателем Кубка и Суперкубка России. В текущем сезоне полузащитник провел за московский клуб 26 матчей, забив шесть голов и отдав две голевые передачи. В составе сборной Польши он провел 77 матчей, забив четыре гола.

Также Крыховяк выступал за французские "Бордо", "Реймс", "Нант", "Пари Сен-Жермен", с которым стал обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги, и испанскую "Севилью", дважды выиграв с клубом Лигу Европы.