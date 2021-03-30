СМИ: футболист Холанд сообщил руководству "Боруссии" о намерении покинуть клуб летом

ТАСС, 30 марта. Норвежский футболист Эрлинг Холанд уведомил руководство дортмундской "Боруссии" о том, что намерен покинуть германский клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации издания, наибольшую заинтересованность в приобретении форварда проявляет мадридский "Реал". Ранее портал Goal сообщал, что в услугах норвежца заинтересован английский "Манчестер Сити", который рассматривает Холанда в качестве замены Серхио Агуэро, который покинет команду летом в связи с истечением контракта.

Контакт норвежца с дортмундским клубом действует до июня 2024 года. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €110 млн.

Холанду 20 лет, в нынешнем сезоне норвежский футболист провел 21 матч в чемпионате Германии, забил 21 гол и отдал пять голевых передач. Также на его счету 10 голов в Лиге чемпионов и один - в Кубке Германии.