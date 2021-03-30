Ольга Подчуфарова выступит на чемпионате России по биатлону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Ольга Подчуфарова примет участие в чемпионате России, для биатлонистки это будет первый старт после возвращения в спорт и неудавшейся попытки перейти в сборную Словении. Об этом ТАСС сообщили в сборной Москвы, которую представляет спортсменка.

Во вторник Подчуфарова приняла участие в официальной тренировке накануне спринтерской гонки, которая откроет основную соревновательную часть турнира.

Подчуфарова является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года в смешанной эстафете. В 2018 году она объявила о завершении карьеры, однако через год вернулась в биатлон. В октябре того же года биатлонистка решила перейти в сборную Словении. За новую команду она так и не выступила, поскольку ей было отказано в получении словенского гражданства.

В январе 28-летняя Подчуфарова заявила о планах вернуться в сборную России.