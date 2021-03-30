Россия не сможет претендовать на проведение Кубка мира по регби из-за решения CAS

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Россия не будет претендовать на проведение Кубка мира по регби из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков.

"Мы не сможем претендовать на проведение Кубка мира по регби 2027 и 2031 годов из-за решения CAS. С подачей заявки еще можно было что-то сделать и ждать, но победители конкурса будут объявлены в 2022 году, а этот период попадает под действие решения CAS. Мы решили юридически также не оспаривать ничего в данной ситуации", - сказал Яшенков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) и лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российское агентство не стало оспаривать решение CAS, руководствуясь интересами спортсменов. Санкции будут действовать в течение двух лет.

Пункты решения CAS, в частности, включают запрет на подачу Россией заявок на проведение основных турниров в этот период. Федерация регби России подала заявки на проведение Кубка мира 2027 и 2031 годов. Выборы стран-организаторов пройдут в 2022 году, когда запрет на организацию турниров еще будет действовать.