Капитан СКА Кетов сыграет в первом матче серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Капитан петербургского СКА Евгений Кетов сыграет в первом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с московским ЦСКА. Об этом журналистам сообщил главный тренер СКА Валерий Брагин.

ЦСКА и СКА поборются за выход в финал Кубка Гагарина

Они снова встретятся. ЦСКА и СКА поборются за выход в финал Кубка Гагарина

Кетов получил травму во втором матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина с "Динамо" и с тех пор на льду не появлялся.

"Кетов готов сыграть, он начнет серию в составе", - сказал Брагин.

Главный тренер СКА считает, что ключевым моментом серии станет игра в неравных составах. "Большинство и меньшинство - это самое важное. Конечно, важна будет стопроцентная самоотдача и правильная тактическая игра. Разобрали соперника, готовимся, улучшаем качество нашей игры, готовимся к ЦСКА в плане тактики", - отметил Брагин

"Будет очень непростая серия, соперник очень хороший, чемпион. У ЦСКА стабильный состав уже на протяжении многих лет. Да, многие ребята уехали, но они точечно усилились. Мы их изучили, ожидаем интересной серии", - заключил главный тренер СКА.

Первый матч серии до четырех побед между ЦСКА и СКА пройдет 2 апреля в Москве.