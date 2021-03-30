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Футбол в России

Илья Савченко стал директором футбольной академии "Чертаново"

Ранее стало известно об уходе Николая Ларина с поста директора школы, которую он возглавлял с 2008 года

ТАСС, 30 марта. Руководитель Департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев назначил Илью Савченко на пост директора футбольной академии "Чертаново". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Ранее стало известно об уходе Николая Ларина с поста директора школы, которую он возглавлял с 2008 года.

В структуру академии входят спортивная школа олимпийского резерва с двумя мужскими и одним женским отделениями, общеобразовательная школа, интернат, юношеская команда до 17 лет, женская молодежная команда, мужские и женские команды, выступающие в российских профессиональных лигах.

Савченко 46 лет, последние два года он возглавлял футбольную школу "Смена".

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