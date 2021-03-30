"Динамо" проведет полуфинальные матчи плей-офф Молодежной хоккейной лиги на "ВТБ-Арене"

ТАСС, 30 марта. Московское "Динамо" проведет полуфинальные матчи Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) против уфимского "Толпара" на стадионе "ВТБ-Арена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Первая команда закончила выступление в Кубке Гагарина раньше, чем хотелось бы. Однако наша молодежная команда продолжает поход за главным трофеем МХЛ. Руководством клуба принято решение, что все предстоящие поединки МХК "Динамо" будет проводить на "ВТБ-Арене", - сказал генеральный директор "Динамо" Евгений Кровопусков.

МХК "Динамо" проведет домашние игры 3 и 4 апреля. Начало обеих встреч - 13:00 мск.

На стадии четвертьфинала МХК "Динамо" оказалось сильнее "Красной Армии", выиграв серию со счетом 3-0, "Толпар" обыграл "Чайку" в серии со счетом 3-1.