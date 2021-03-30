Хоккеист СКА Кетов назвал рабочим моментом столкновение с Шипачевым в матче плей-офф КХЛ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Капитан петербургского СКА Евгений Кетов не хотел нанести травму капитану "Динамо" Вадиму Шипачеву во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), их столкновение было рабочим моментом. Об этом Кетов рассказал журналистам.

Встреча завершилась победой СКА со счетом 1:0, петербургский клуб сравнял счет в серии, а затем выиграл еще три матча подряд. Кетов грубо нарушил правила на нападающем "Динамо", после чего сам получил повреждение и отправился в раздевалку. Кетова удалили на две минуты, однако позднее спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ признал ошибку арбитров, посчитав, что капитан СКА должен был получить пятиминутное удаление и дисциплинарный штраф до конца игры. По информации ТАСС, Шипачев доигрывал серию с травмой.

"Пожали друг другу руки. И я извинился, и Вадим извинился. Момент рабочий, на поле нет друзей, все бьются за свою команду. У меня точно не было мысли нанести Вадику травму, так получилось", - сказал Кетов.

Капитан СКА в эпизоде с Шипачевым также получил травму и с тех пор на льду не появлялся. Главный тренер СКА Валерий Брагин ранее сообщил, что Кетов сыграет в первом матче полуфинальной серии с ЦСКА. Встреча пройдет в Москве 2 апреля.