Лукин сложил полномочия президента Паралимпийского комитета России из-за санкций WADA

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин, а также вице-президенты организации Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин сложили свои полномочия в организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Лукин являлся президентом ПКР с 1997 года. Временно исполняющим обязанности президента ПКР членами исполкома был утвержден Павел Рожков.

"Сегодня на заседании исполкома были рассмотрены и удовлетворены личные заявления о сложении полномочий заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Лукина в качестве президента ПКР и депутатов Государственной думы Бориса Иванюженкова, Римы Баталовой и Олега Смолина в качестве вице-президентов ПКР", - сообщили в пресс-службе.

Данные решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства и пересмотренными поствосстановительными критериями, опубликованными Международным паралимпийским комитетом 8 февраля 2021 года.

Также заявления на сложение полномочий в качестве председателей региональных отделений ПКР написали депутат Госдумы Елена Бондаренко и начальник управления физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.