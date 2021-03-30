ПКР утвердил музыку Чайковского в качестве альтернативы гимну России на Паралимпиаде

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) утвердил на заседании исполкома организации фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром в качестве альтернативы гимну России на Паралимпиаде. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

"Сегодня членами исполкома была утверждена композиция, которая станет альтернативой государственного гимна для российских спортсменов на летних и зимних Паралимпийских играх и чемпионатах мира, - сообщил Рожков. - В ближайшее время мы направим данную музыкальную композицию в Международный паралимпийский комитет на согласование".

В связи с двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах, а в их честь не может звучать государственный гимн. Ранее Олимпийский комитет России направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Чайковского в качестве музыки на Олимпийских играх. До этого Спортивный арбитражный суд (CAS) не разрешил использовать вместо гимна песню "Катюша".