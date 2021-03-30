Лукин подвел итоги своей работы на посту президента Паралимпийского комитета России

Лукин во вторник на исполкоме ПКР сложил свои полномочия. Он возглавлял ПКР с 1997 года, в последний раз его переизбрали на четырехлетний срок в апреле 2018 года. Вместе с тем Лукин занимает пост заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам. Также свои посты покинули вице-президенты ПКР Борис Иванюженков, Рима Баталова и Олег Смолин.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сложивший во вторник полномочия президента Паралимпийского комитета России Владимир Лукин считает, что у него есть основания не стыдиться работы, проделанной за 25 лет. Об этом он заявил ТАСС.

"Решение совпадает по времени с 25-летним юбилеем моего пребывания в ПКР, и без преувеличения можно сказать, что за это время паралимпийское движение стало частью жизни нашей страны - позитивной частью. В стране узнали, что такое паралимпизм, в стране изменилось отношение к людям с инвалидностью вообще в связи с широкой популярностью спорта инвалидов, в чем сыграли положительную роль и многие журналисты. Думаю, есть основания не стыдиться за это время нашей работы", - сказал Лукин.

На вопрос, планирует ли он продолжить работу по развитию паралимпизма в России, Лукин ответил: "Разумеется, участие в различного рода деятельности организационного плана и содействие паралимпийскому спорту - это не совсем одно и то же. Что я могу, что в моих силах для содействия паралимпизму в России я делал, делаю и буду продолжать делать. Поэтому никаких особых потрясений и эмоций сейчас я не испытываю, тем более что за четыре года всех этих скандалов ни одного документального решения о правонарушении внутри нашей паралимпийской команды нам предоставлено не было".

Временно исполняющим обязанности президента ПКР был назначен Павел Рожков. Данные решения были приняты в соответствии с требованиями Спортивного арбитражного суда от 17 декабря 2020 года по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства и пересмотренными поствосстановительными критериями, опубликованными Международным паралимпийским комитетом 8 февраля 2021 года.