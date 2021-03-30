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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: международная федерация не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими

С идей приравнять женские дистанции к мужским на прошлой неделе выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Шарлотте Калла
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе
© Владимир Гердо/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 марта. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) не планирует уравнивать женские дистанции с мужскими в лыжегоночных соревнованиях. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

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С идей приравнять женские дистанции к мужским на прошлой неделе выступили шведские лыжницы Фрида Карлссон и Шарлотте Калла.

"Мне кажется, что все это просто болтовня, - сказала Вяльбе. - По крайней мере, на ближайшем заседании совета FIS эта тема не поднимается".

Женщины по сравнению с мужчинами соревнуются на более коротких дистанциях во всех дисциплинах лыжных гонок. Наибольшая разница в дистанционных гонках: в скиатлоне (15 км против 30 км), в "разделке" (10 км против 15 км), в эстафете (4 5 км против 4 10 км) и в марафоне (30 км против 50 км).

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