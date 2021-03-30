Чемпион Игр дзюдоист Мудранов вошел в состав сборной России на "Большой шлем" в Турции

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро дзюдоист Беслан Мудранов выступит в составе сборной России на турнире "Большой шлем", который пройдет с 1 по 3 апреля в турецкой Анталье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Турнир в Анталье станет четвертым этапом мировой серии и, в отличие от большинства предыдущих турниров дзюдоистов, состоится в свои привычные сроки. Как у большинства этапов мировой серии первой половины этого года, его статус повышен с привычного "Гран-при" до "Большого шлема".

В соревновании, по предварительным данным, примут участие более 500 дзюдоистов из почти 100 стран мира.

За мужскую команду России выступят Роберт Мшвидобадзе и Альберт Огузов (весовая категория до 60 кг), Мудранов и Мурад Чопанов (до 66 кг), Евгений Прокопчук и Олег Бабгоев (до 73 кг), Давид Карапетян (до 81 кг), Арман Адамян (до 100 кг), Тамерлан Башаев (свыше 100 кг). Женскую сборную России представят Анастасия Павленко (до 48 кг), Диана Джигарос и Юлия Казарина (до 57 кг), Екатерина Валькова и Валентина Костенко (до 63 кг), Алена Прокопенко и Таисия Киреева (до 70 кг), Антонина Шмелева и Нюргуяна Никифорова (до 78 кг), Анжела Гаспарян (свыше 78 кг).

В четверг медали разыграют мужчины в весовых категориях до 60 и 66 кг и женщины в категориях до 48, 52 и 57 кг, в пятницу определятся победители в категориях до 73 и 81 кг у мужчин и до 63 и 70 кг у женщин. В заключительный день турнира 3 апреля за награды поборются дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 кг и свыше 78 кг.