Президент ЦСКА: потолок зарплат в 900 млн рублей снижает качество игры в КХЛ

Жесткий потолок зарплат в 900 млн рублей без возможности превышения начал действовать с сезона-2020/21. В двух предыдущих сезонах потолок не был жестким, клубы могли его превышать, выплатив штраф.

"Везде должна быть обоснованность и точность исполнения правильности позиции, которая должна быть для всех в одинаковом режиме. Цифра 900 млн понятна для всех, но мы понимаем, что теряем качество хоккея с отъездом наших ребят. Это касается не только ЦСКА, теряет вся лига. Уезжает много хороших и перспективных ребят, и критериев, чтобы они оставались в стране, пока нет", - отметил Есмантович.

"Мы работаем в этом направлении, есть определенные поручения. Наверное, первая ступень скоро состоится, мы ее ждем. Потолок зарплат ударит по мастерству не только уезжающих хоккеистов, но и тех, кого мы приглашаем в свою страну. Чтобы это понимать, нужно и у североамериканской лиги забирать ведущих хоккеистов. Пока таких критериев нет", - добавил президент ЦСКА.

Есмантович считает, что лига реагирует на вызовы пандемии. "Здесь не должно быть перебора. В этом плане сейчас и ЦСКА, и лига ищут нюансы, которые в будущем могут сыграть положительно. Лига и Федерация хоккея России очень трепетно за этим смотрят и реагируют очень адекватно и правильно", - резюмировал президент ЦСКА.

ЦСКА в плей-офф КХЛ вышел в финал Западной конференции, где сыграет с петербургским СКА. Первый матч серии до четырех побед состоится в Москве 2 апреля.