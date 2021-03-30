Баскетболист ЦСКА Джеймс заявил, что готов сыграть в матче против "Зенита"

В понедельник пресс-служба ЦСКА сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины данного решения не разглашаются. "Если бы это зависело от меня, я бы сыграл сегодня, но не всегда все идет так, как ты этого хочешь", - написал спортсмен.

ТАСС, 30 марта. Защитник московского ЦСКА Майк Джеймс в Twitter сообщил, что готов вернуться в состав команды на ближайший матч баскетбольной Евролиги против петербургского "Зенита".

Также 30-летний баскетболист ответил на комментарии о том, что он является "проблемным" игроком. "Люди носят маски, чтобы скрыть свое истинное "я", чтобы другие не могли их осудить. Я же не прячу своего лица, мне все равно, что говорят окружающие. Это заставляет некоторых чувствовать себя некомфортно, потому что им некомфортно в первую очередь наедине с собой", - отметил Джеймс.

По ходу нынешнего сезона Джеймса уже освобождали от матчей. На старте сезона баскетболист по неназванным причинам пропустил игру против "Басконии" в Евролиге. В январе Джеймса отстранили от тренировок и матчей после внутреннего инцидента, незадолго до этого спортсмен уезжал в США на похороны родственника. В феврале пресс-служба ЦСКА сообщила, что баскетболист вновь покинул расположение команды и вернулся в США из-за смерти родственника.

Джеймс является игроком ЦСКА с 2019 года, за это время он неоднократно признавался лучшим игроком тура Евролиги, один раз - лучшим игроком месяца. В составе ЦСКА он провел 55 матчей в Евролиге, в среднем набирая 20,2 очка, делая 3,2 подбора и 5 результативных передач.

Матч против "Зенита" в рамках Евролиги пройдет 30 марта в Санкт-Петербурге (начало - 20:00 мск).