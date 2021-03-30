Волейболистам АСК засчитают техническое поражение в случае отказа от игры с "Факелом"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Волейбольному клубу АСК в случае неявки на матч квалификационного раунда чемпионата России против "Факела" будет засчитано техническое поражение. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Клубу, согласно регламенту, будет засчитана неявка на матч в случае отказа от выступления", - сказал собеседник агентства.

АСК и "Факел" должны провести решающий матч за выход в "Финал шести" Суперлиги 31 марта в Новом Уренгое. Нижегородский клуб ранее заявил, что не планирует выходить на матч из-за неудовлетворительных условий проживания.