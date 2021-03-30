Чемпионы Олимпийских игр Волков и Паулаускас будут введены в Зал баскетбольной славы

ТАСС, 30 марта. Чемпионы Олимпийских игр в составе сборной СССР Александр Волков и Модестас Паулаускас будут включены в Зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Об этом сообщает пресс-служба FIBA.

Также в ходе онлайн-церемонии, которая пройдет 18 июня, в Зал славы будут включены канадский баскетболист Стив Нэш, сербский тренер Светислав Пешич и еще восемь человек из Словении, Польши, Японии, Франции, Венгрии, Южной Кореи, США и Аргентины (всего - девять игроков и три тренера). Объявление списка будущих членов Зала славы должно было пройти в 2020 году, однако было перенесено из-за пандемии коронавируса. Впервые в Зал славы будут введены представители Канады, Венгрии, Японии, Южной Кореи и Украины.

Волков в составе сборной СССР также является чемпионом Европы, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, серебряным и бронзовым призером Олимпиады. Также он стал одним из первых советских баскетболистов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которой играл за "Атланту". Большую часть карьеры в СССР провел за киевский "Строитель", в составе которого становился чемпионом страны.

Паулаускас в составе сборной СССР также становился двукратным чемпионом мира, четырехкратным чемпионом Европы, бронзовым призером Олимпийских игр, мирового первенства и чемпионата Европы. На протяжении всей карьеры выступал за каунасский "Жальгирис".