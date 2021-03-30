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ЧМ-2022 по футболу

Дзюба признан главным открытием старта отбора чемпионата мира

Нападающий забил три гола в первых двух матчах турнира
Артем Дзюба Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Артем Дзюба
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Нападающий сборной России Артем Дзюба признан болельщиками футболистом, который произвел наибольшее впечатление в первых отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Соответствующий опрос был размещен на официальной странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

Дзюба набрал 43,1% голосов. На втором месте расположился сербский нападающий Александар Митрович (30,4%), третьим стал нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич (17,8%). Всего в опросе принял участие 4 431 болельщик.

На счету 32-летнего россиянина гол в матче против команды Мальты (3:1) и дубль в ворота сборной Словении (2:1). Всего он забил 29 голов за национальную команду и приблизился по их количеству к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30).

Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.

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Кержаков, Александр АнатольевичДзюба, Артем СергеевичЧМ-2022 по футболу
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