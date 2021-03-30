Дзюба признан главным открытием старта отбора чемпионата мира

ТАСС, 30 марта. Нападающий сборной России Артем Дзюба признан болельщиками футболистом, который произвел наибольшее впечатление в первых отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Соответствующий опрос был размещен на официальной странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.
Дзюба набрал 43,1% голосов. На втором месте расположился сербский нападающий Александар Митрович (30,4%), третьим стал нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич (17,8%). Всего в опросе принял участие 4 431 болельщик.
⚽️ ️@TeamRussia | @sjovetic | @oefb1904 | @FSSrbije | #WCQ | #WorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 29, 2021
Who has impressed you more in Qatar 2022 qualifying?
На счету 32-летнего россиянина гол в матче против команды Мальты (3:1) и дубль в ворота сборной Словении (2:1). Всего он забил 29 голов за национальную команду и приблизился по их количеству к лучшему бомбардиру сборной России Александру Кержакову (30).
Сборная России проведет выездной матч против команды Словакии 30 марта в Трнаве.