Дзюба признан главным открытием старта отбора чемпионата мира

ТАСС, 30 марта. Нападающий сборной России Артем Дзюба признан болельщиками футболистом, который произвел наибольшее впечатление в первых отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Соответствующий опрос был размещен на официальной странице Международной федерации футбола (ФИФА) в Twitter.

Дзюба набрал 43,1% голосов. На втором месте расположился сербский нападающий Александар Митрович (30,4%), третьим стал нападающий сборной Черногории Стеван Йоветич (17,8%). Всего в опросе принял участие 4 431 болельщик.