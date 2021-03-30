Футболист "Баварии" Левандовский пропустит матчи четвертьфинала Лиги чемпионов с ПСЖ

В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Польши и Андорры (3:0) Левандовский отметился дублем и был заменен на 63-й минуте из-за боли в колене. Позднее он вернулся в Мюнхен, где прошел медицинское обследование, в результате которого было установлено, что 32-летний польский футболист получил растяжение связки правого колена. В связи с этим он пропустит около четырех недель.

Левандовский с 2014 года выступает за "Баварию", в которую перешел из дортмундской "Боруссии". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах и отметился 42 забитыми мячами. В настоящее время он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата Германии (35 голов).

Он является капитаном сборной Польши, в составе которой провел 118 матчей и забил 66 голов. Левандовский является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, также ему принадлежит рекорд по количеству матчей за сборную Польши.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против ПСЖ "Бавария" проведет 7 апреля в Мюнхене.