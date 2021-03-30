Сборная Кипра обыграла команду Словении в отборочном матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 30 марта. Сборная Кипра по футболу обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Гол на 42-й минуте забил нападающий сборной Кипра Иоаннис Питтас.

Команды Кипра и Словении выступают в группе H и являются соперниками сборной России. Также в этой группе играют хорваты, словаки и мальтийцы. Турнирную таблицу группы возглавляет сборная России (6 очков), второе место занимает сборная Кипра (4), далее идут хорваты, словенцы (по 3) и словаки (2). Замыкают таблицу представители Мальты (1).

В матче группы A сборная Сербии обыграла азербайджанцев в гостях со счетом 2:1. В турнирной таблице лидируют сербы (7), на втором месте идут португальцы (4), на третьем - сборная Люксембурга (3), команда Азербайджана занимает четвертую строчку (0). На последней расположились ирландцы, не набравшие очков в двух матчах. Позднее во вторник пройдут еще восемь матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в том числе встреча Словакия - Россия.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.