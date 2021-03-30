Сборная Кипра обыграла команду Словении в отборочном матче чемпионата мира по футболу

ТАСС, 30 марта. Сборная Кипра по футболу обыграла команду Словении со счетом 1:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Гол на 42-й минуте забил нападающий сборной Кипра Иоаннис Питтас.
Команды Кипра и Словении выступают в группе H и являются соперниками сборной России. Также в этой группе играют хорваты, словаки и мальтийцы. Турнирную таблицу группы возглавляет сборная России (6 очков), второе место занимает сборная Кипра (4), далее идут хорваты, словенцы (по 3) и словаки (2). Замыкают таблицу представители Мальты (1).
В матче группы A сборная Сербии обыграла азербайджанцев в гостях со счетом 2:1. В турнирной таблице лидируют сербы (7), на втором месте идут португальцы (4), на третьем - сборная Люксембурга (3), команда Азербайджана занимает четвертую строчку (0). На последней расположились ирландцы, не набравшие очков в двух матчах. Позднее во вторник пройдут еще восемь матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, в том числе встреча Словакия - Россия.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Россия
|2
|2
|0
|0
|5-2
|6
|2
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|3
|Хорватия
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|4
|Словения
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|5
|Словакия
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|6
|Мальта
|2
|0
|1
|1
|3-5
|1