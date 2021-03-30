Гандболисты ЦСКА уступили датскому клубу ГОГ в 1/8 финала Лиги Европы

ТАСС, 30 марта. Московский ЦСКА дома уступил датскому клубу ГОГ со счетом 30:35 в ответном матче 1/8 финала мужской гандбольной Лиги Европы.

По сумме двух матчей ГОГ вышел в четвертьфинал - первую встречу датская команда 23 марта выиграла со счетом 33:31.

Армейцы вышли в 1/8 финала турнира, заняв второе место в группе C. ГОГ завершил групповой этап на третьем месте группы D.

Во втором по значимости международном турнире в Европе также принимает участие российский клуб "Чеховские медведи", который позднее во вторник проведет гостевую встречу против французского "Нима". В первом матче победу одержали россияне со счетом 30:25.