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Летние олимпийские виды спорта

Гандболисты ЦСКА уступили датскому клубу ГОГ в 1/8 финала Лиги Европы

Армейский клуб завершил выступление во втором по значимости еврокубке

ТАСС, 30 марта. Московский ЦСКА дома уступил датскому клубу ГОГ со счетом 30:35 в ответном матче 1/8 финала мужской гандбольной Лиги Европы.

По сумме двух матчей ГОГ вышел в четвертьфинал - первую встречу датская команда 23 марта выиграла со счетом 33:31.

Армейцы вышли в 1/8 финала турнира, заняв второе место в группе C. ГОГ завершил групповой этап на третьем месте группы D.

Во втором по значимости международном турнире в Европе также принимает участие российский клуб "Чеховские медведи", который позднее во вторник проведет гостевую встречу против французского "Нима". В первом матче победу одержали россияне со счетом 30:25.

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