ЦСКА досрочно вышел в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 марта. Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 152 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).

В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются.