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ЦСКА досрочно вышел в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

Армейцы обыграли "Зенит" в гостях
Баскетболист ЦСКА Даниэль Хэкетт Александр Щербак/ТАСС
Описание
Баскетболист ЦСКА Даниэль Хэкетт
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 152 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).

В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях, московский клуб досрочно обеспечил себе участие в 1/4 финала турнира. Также ранее в плей-офф вышла испанская "Барселона". "Зенит" идет на восьмой строчке, имея в активе 17 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 2 апреля дома против подмосковных "Химок", "Зенит" в тот же день примет французский "Вийёрбан".

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