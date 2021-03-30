ЦСКА досрочно вышел в 1/4 финала баскетбольной Евролиги

ТАСС, 30 марта. Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 152 зрителей.
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).
В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются.
We'll see you in the playoffs @cskabasket pic.twitter.com/rGMrpeIW5L— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 30, 2021
ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях, московский клуб досрочно обеспечил себе участие в 1/4 финала турнира. Также ранее в плей-офф вышла испанская "Барселона". "Зенит" идет на восьмой строчке, имея в активе 17 побед в 31 матче.
Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 2 апреля дома против подмосковных "Химок", "Зенит" в тот же день примет французский "Вийёрбан".